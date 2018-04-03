В дни матчей ЧМ-2018 из Тольятти в Самару пустят дополнительные автобусы

В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении. Кроме того, доехать до «Самара Арены» можно будет на автобусах №602Т (интервал движения – 30 минут), 652Т (интервал движения – 15 минут) маршрутом «Тольятти – аэропорт «Курумоч» – Самара». При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.На каждый матч ЧМ-2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей. Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей городу понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Транспорт будет обслуживать всего 10 маршрутов, которые соединят аэропорт «Курумоч», железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.