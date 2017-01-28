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В детской школе искусств №6 открылась выставка рисунков на тему футбола

Картинная галерея в детской школе искусств №6 в поселке Мехзавод работает более десяти лет. Каких только выставок не было в «Красноглинском вернисаже» за это время!

Воспитанники художественных школ города и области славили старую Самару, Самару космическую, не забыли про Год российского кино и годовщину Великой Победы. Сейчас ребята активно рисуют картины, посвященные охране окружающей среды, ведь 2017 год объявлен Годом экологии. И, конечно, ребята с нетерпением ожидают большого спортивного события - чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

- Наши мальчишки и девчонки продемонстрировали свое видение самого популярного вида спорта - футбола, - рассказывает заведующая художественным отделением школы №6 Инесса Белова. - Тема выбрана не случайно: все, что волнует страну, волнует и нас. Самое главное в этих работах - искренность, эмоциональность, непосредственность. Ну и, конечно, нам приятно видеть мастерство юных художников, которых обучают наши замечательные педагоги Светлана Касимова и Екатерина Сивохина.

На выставке представлены десятки работ учащихся первого, второго классов школы и подготовительного отделения. Вот подростки гоняют мяч во дворе, а вот в разгаре матч, и автор изобразил самый напряженный момент - зрителю остается только гадать: поймает мяч вратарь или пропустит? На другой картине финальный аккорд состязаний - футболисты с золотым кубком на фоне ликующих трибун.

- Среди участников выставки лауреат муниципальной стипендии Маша Гарбузова, Марина Носова получала именную стипендию губернатора Самарской области, Дмитрий Ячменев - победитель престижного регионального конкурса «Преображение», - не без гордости говорит Белова. - Интересно, что футбольную тему девочки раскрывают не менее ярко, чем мальчишки. На картине Марины Носовой изображены спортсмены, играющие на фоне узнаваемого самарского пейзажа - зритель видит очертания костела. Маша Гарбузова нарисовала матч любимой команды, «Крыльев Советов». Обе работы побеждали в региональных и общероссийских конкурсах.

Начинающие художники заявляют: рисовать футбол, такой эмоциональный и динамичный, особенно интересно.

- Футбол - самый интересный вид спорта! - считает 12-летний Михаил Филимонов. - Рисовать сложно, ведь игроки находятся в постоянном движении, а еще есть болельщики, чье настроение тоже очень важно. Чтобы показать это на картине, смотрел матчи по телевизору, фотографии в Интернете, долго выстраивал композицию. Конечно, помогали педагоги. Надеюсь, все получилось!

Выставка продлится до марта. За это время «футбольные» картины своих ровесников увидят учащиеся школ Красноглинского
района, а также посетители многочисленных концертов, проходящих в школе искусств.  
Дата: 28 января 2017 , 12:36
91
Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Ирина Исаева
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