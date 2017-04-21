В детские лагеря Самары и области забронировано уже почти 5 тысяч путевок

На настоящий момент из 1205 путевок в детский оздоровительный центр «Жигулевский Артек» забронировано 1077, выкуплено 23 и доступно 105 путевок; из 540 путевок в ДОЛ «Тополек» забронировано 443, выкуплено 9 и осталось 88 путевок. Из 600 путевок в детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия ООО «Салют» забронированы 207, выкуплены 3 и доступны 390 путевок; из 450 путевок в Кинель-Черкасский санаторий «Колос» забронировано 164, выкуплена 1 и осталось 285 путевок; из 485 путевок в ДЗОЦ «Юный строитель» забронировано 142 путевки, выкуплена 1 и доступно 342 путевки. В ДОЦ «Россия» из 1400 путевок забронирована 1151 путевка, выкуплено 24 и доступно 225 путевок.В ДОЦ «Тихие озера» из 863 путевок забронировано 490, выкуплено 14 и доступно 359 путевок. В детском оздоровительном комплексе «Костер» из 924 возможных путевок забронировано 899 и выкуплено 25 путевок. В МАУ Самары «Волжанка» (пансионат «Здоровье») из 192 путевок забронировано 186 и выкуплено 6 путевок.Вся подробная информация о возможности бронирования путевок в детские лагеря размещена на социальном портале Suprema63.ru.Напомним, воспользоваться сервисом и заказать ребенку путевку в детский оздоровительный лагерь смогут только те родители, которые зарегистрированы на портале государственных и муниципальных услуг. Это нужно сделать заранее, поскольку для создания подтверждающей учетной записи потребуется личное обращение в МФЦ. Бронирование льготных путевок будет проходить в три дня. Помимо 21 апреля, на сервисе можно будет оставить заявку 22 и 24 апреля с 9:00.