В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
Тольяттинская «Лада» встретится с новотроицкой «Ностой». Матч начнется в 18:00.
В этот день изменится схема движения общественного транспорта. С 12.00 до 23.00 сменят маршрут трамваи, следующие по улицам Красноармейской, Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе.
Трамвай №13 будет следовать до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту «Дом печати - ул. Тухачевского», №№24, 25 до 15-го микрорайона, №3 – «Юнгородок – Аврора», №2 – «Юнгородок - Дом печати». Трамваи №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 будут ходить с 5:30 до 12:00 и с 23:00 до 24:00.
При этом будет усилена работа автобусов №№ 21м, 50, 206, 261, 297, проходящих вдоль Ново-садовой.
Изменение движения транспорта нужно для пропуска скоростного трамвая S5, который начнет ходить в 14:00.
Трамваи:
S5 «Ж/Д вокзал – Стадион»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Маршрут S5 начнет свою работу с 13:00.
Остановки: Железнодорожный вокзал, музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе (пересечение с ул.Ташкентская), Стадион.
Проезд - бесплатный. Время в пути от Железнодорожного вокзала до стадиона - 50 минут, интервал движения – 1,5 минуты.
Также для зрителей матча в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.
Автобусы:
S1 «Аэропорт – площадь Революции»
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
S1к «Аэропорт – Стадион»
Автобус делает остановку только на конечных пунктах.
S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ "МЕГА") – Стадион – Самарская площадь)»
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ "МЕГА") – Стадион»
Автобус делает остановку только на конечных пунктах.
S3 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «АМБАР») – Стадион»
Остановки: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
S4 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «АМБАР») – Площадь Революции»
6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.
S7 «Стадион – Фан-зона (Площадь Славы)».
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе
Проезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S4, S7 - бесплатный.
Тольяттинская «Лада» встретится с новотроицкой «Ностой». Матч начнется в 18:00.
В этот день изменится схема движения общественного транспорта. С 12.00 до 23.00 сменят маршрут трамваи, следующие по улицам Красноармейской, Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе.
Трамвай №13 будет следовать до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту «Дом печати - ул. Тухачевского», №№24, 25 до 15-го микрорайона, №3 – «Юнгородок – Аврора», №2 – «Юнгородок - Дом печати». Трамваи №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 будут ходить с 5:30 до 12:00 и с 23:00 до 24:00.
При этом будет усилена работа автобусов №№ 21м, 50, 206, 261, 297, проходящих вдоль Ново-садовой.
Изменение движения транспорта нужно для пропуска скоростного трамвая S5, который начнет ходить в 14:00.
Трамваи:
S5 «Ж/Д вокзал – Стадион»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Маршрут S5 начнет свою работу с 13:00.
Остановки: Железнодорожный вокзал, музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе (пересечение с ул.Ташкентская), Стадион.
Проезд - бесплатный. Время в пути от Железнодорожного вокзала до стадиона - 50 минут, интервал движения – 1,5 минуты.
Также для зрителей матча в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.
Автобусы:
S1 «Аэропорт – площадь Революции»
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
S1к «Аэропорт – Стадион»
Автобус делает остановку только на конечных пунктах.
S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ "МЕГА") – Стадион – Самарская площадь)»
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ "МЕГА") – Стадион»
Автобус делает остановку только на конечных пунктах.
S3 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «АМБАР») – Стадион»
Остановки: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
S4 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «АМБАР») – Площадь Революции»
6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.
S7 «Стадион – Фан-зона (Площадь Славы)».
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе
Проезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S4, S7 - бесплатный.
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