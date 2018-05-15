В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов

Тольяттинская «Лада» встретится с новотроицкой «Ностой». Матч начнется в 18:00.В этот день изменится схема движения общественного транспорта. С 12.00 до 23.00 сменят маршрут трамваи, следующие по улицам Красноармейской, Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе.Трамвай №13 будет следовать до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту «Дом печати - ул. Тухачевского», №№24, 25 до 15-го микрорайона, №3 – «Юнгородок – Аврора», №2 – «Юнгородок - Дом печати». Трамваи №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 будут ходить с 5:30 до 12:00 и с 23:00 до 24:00.При этом будет усилена работа автобусов №№ 21м, 50, 206, 261, 297, проходящих вдоль Ново-садовой.Изменение движения транспорта нужно для пропуска скоростного трамвая S5, который начнет ходить в 14:00.Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Маршрут S5 начнет свою работу с 13:00.Остановки: Железнодорожный вокзал, музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе (пересечение с ул.Ташкентская), Стадион.Проезд - бесплатный. Время в пути от Железнодорожного вокзала до стадиона - 50 минут, интервал движения – 1,5 минуты.Также для зрителей матча в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.Автобус делает остановку только на конечных пунктах.Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».Автобус делает остановку только на конечных пунктах.Остановки: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссеПроезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S4, S7 - бесплатный.