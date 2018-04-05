В день проведения "Космического забега" в районе набережной ограничат движение транспорта

По данным горадминистрации, в этот день будет временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 12:00 на следующих участках дорог:- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Лесной;- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до Ново-Садовой.Также на этих участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка машин. Кроме того, с 9:00 до 12:00 7 апреля автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут ехать по скорректированной схеме.