В честь Дня Победы пройдет праздничный Автомотопарад

Как сообщает МАУ «Парки Самары», в это время колонна из ретро авто- и мототехники стартует из Тольятти в Самару. В нескольких точках города участники парада остановятся для организации выставок, произнесения торжественных речей и возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны.В 14:00 состоится минута молчания у памятной стелы в честь Победы в ВОВ в парке Победы (пересечение улиц Аэродромной и Энтузиастов). Завершится парад 9 мая в 18:00 на Речном вокзале в Комсомольском районе Тольятти.