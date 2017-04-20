В честь Дня Победы на площади Куйбышева выступит «Хор Турецкого»

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в праздничной программе запланированы выступления самарских исполнителей и Государственного Волжского Русского Народного Хора.Кульминацией вечера станет выступление коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы». Он представляет собой так называемый виртуальный мост между двумя столетиями, историческую ретроспективу и культурный символ Победы. Проект был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе. В 2016 году акция «Песни Победы» состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.