В честь 50-летия выступления Высоцкого в Куйбышеве пройдет концерт
Владимир Высоцкий выступал в Куйбышеве со своими песнями пять раз. Два концерта он дал в свое первое появление 24 мая 1967 года, и три во второе - 29-30 ноября 1967 года.
Жители нашего города увидели его на сцене старого здания филармонии и клуба им. Дзержинского.
24 мая в честь первого визита барда и актера на сцене Центра социализации молодежи (Куйбышева-131) состоится концерт, в котором примут участие: Серей Лысенко, Владимир Овчинников, Елена Ключникова, Александр Вольдман, Николай Пижамо. 6+
В течение года пройдет еще несколько мероприятий, приуроченных к памятной дате. В июле на второй очереди набережной Волги откроется фотовыставка «Высоцкий в Куйбышеве». А 25 июля в сквере им. Высоцкого состоится традиционный концерт «Волга песни слышала», организованный общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре».
Жители нашего города увидели его на сцене старого здания филармонии и клуба им. Дзержинского.
24 мая в честь первого визита барда и актера на сцене Центра социализации молодежи (Куйбышева-131) состоится концерт, в котором примут участие: Серей Лысенко, Владимир Овчинников, Елена Ключникова, Александр Вольдман, Николай Пижамо. 6+
В течение года пройдет еще несколько мероприятий, приуроченных к памятной дате. В июле на второй очереди набережной Волги откроется фотовыставка «Высоцкий в Куйбышеве». А 25 июля в сквере им. Высоцкого состоится традиционный концерт «Волга песни слышала», организованный общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре».
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