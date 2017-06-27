В частных лагерях Самары нашли нарушения и обязали устранить

В Самаре три таких учреждения: «Костер», «Тополек» и «Салют». В них отдыхают 440, 320 и 240 ребят соответственно.



Перед началом летней кампании лагеря обследовали комиссии, в состав которых вошли представители самарской мэрии, МЧС, ГУ МВД, Роспотребнадзора. Учреждениям поставили оценку удовлетворительно отметив недостатки, которые необходимо устранить.



Так, в лагере «Костер» были замечания по работе пожарной сигнализации, которую установили еще в 2005 году. В частности, не функционировала система голосового оповещения о ЧП.



В лагере «Салют» также выявили незначительные недостатки в работе пожарной сигнализации, которые обязали устранить.



В лагере «Тополек», по словам представителей мэрии, требуют ремонта жилые корпуса, а мебель, в том числе мягкая, находится в плохом состоянии. Помимо этого, асфальт на дорожках на территории учреждения был частично разрушен. Комиссия предписала устранить все выявленные нарушения.



Нужно напомнить, что в Самарской области в срок не открылись всего три лагеря, которыми владеют коммерческие структуры. Это лагеря «Тихие озера», «Россия», «Спутник». В эти учреждения были забронированы 522 путевки. Областные власти совместно с представителями администрации города помогли родителям их переоформить и распределить детей в другие лагеря. Однако после выездной комиссии выяснилось, что «Россия» сможет принять детей во вторую смену.



Добавим, что на территории Самары работают также два ведомственных лагеря. Это «Космос», принадлежащий «Прогрессу», в котором отдыхают 1200 человек и «Юность», подведомственный министерству здравоохранения Самарской области. Последний принимает тысячу ребят. Нареканий со стороны ревизоров по итогам проверок эти учреждения не вызвали.