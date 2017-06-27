В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
Работы проведут в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Самарская областная клиническая больница имени Середавина объявила три аукциона на капитальный ремонт отделений реанимации и интенсивной терапии, расположенных в четвертом и седьмом блоках первого этажа главного корпуса, а также ремонт помещений бактериологической лаборатории. Общая сумма контрактов составляет 15,6 млн рублей. Источником финансирования станут бюджетные средства.
Победитель торгов должен будет до 15 декабря текущего года отремонтировать отделения реанимации и интенсивной терапии главного корпуса. Подрядчик на выполнение работ будет выбран 17 июля.
Также до 15 декабря этого года нужно будет отремонтировать приточно-вытяжную системы бактериологической лаборатории (установить воздухонагреватели, вентиляционные шумоглушители, провести работы по установке приточной системы с электронагревом, внешнего блока мульти сплит - системы, настенного бактерицидного облучателя). Аукцион в электронной форме состоится 10 июля.
Самарская областная клиническая больница имени Середавина объявила три аукциона на капитальный ремонт отделений реанимации и интенсивной терапии, расположенных в четвертом и седьмом блоках первого этажа главного корпуса, а также ремонт помещений бактериологической лаборатории. Общая сумма контрактов составляет 15,6 млн рублей. Источником финансирования станут бюджетные средства.
Победитель торгов должен будет до 15 декабря текущего года отремонтировать отделения реанимации и интенсивной терапии главного корпуса. Подрядчик на выполнение работ будет выбран 17 июля.
Также до 15 декабря этого года нужно будет отремонтировать приточно-вытяжную системы бактериологической лаборатории (установить воздухонагреватели, вентиляционные шумоглушители, провести работы по установке приточной системы с электронагревом, внешнего блока мульти сплит - системы, настенного бактерицидного облучателя). Аукцион в электронной форме состоится 10 июля.
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