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В больнице Пирогова проводят новые виды операций на позвоночнике

В Самаре медики постоянно совершенствуют подходы к лечению сложных заболеваний. Например, в больнице имени Пирогова осваивают новые виды операций на позвоночнике.










Проблемы со спиной
Боль в области поясницы может свидетельствовать не только об усталости мышц, но и о развитии серьезного заболевания, такого как грыжа межпозвонкового диска. Это нарушение в костно-мышечной системе человека, при котором происходит смещение ядра диска. В дальнейшем ядро начинает сдавливать сосуды и нервные корешки. Грыжи могут быть передними, задними, боковыми. Также встречается грыжа Шморля, которая проникает в тело позвонка.

Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Таких случаев фиксируют примерно 150 на 100 тысяч пациентов в год. Реже обнаруживают грыжи в шейном отделе, самые редкие - в грудном.

Причинами болезни могут стать травмы спины, малоподвижный образ жизни, слишком интенсивные физические нагрузки, неправильная осанка и вибрации на работе.

Помощь специалистов
Решением проблемы является артропластика - оперативное лечение суставов и восстановление их функции с помощью имплантации. По статистическим данным, более 15% пациентов поступают на операцию повторно в первые пять лет. Причиной тому являются рецидивные грыжи. Даже повторные операции зачастую не решают проблему.

Тогда на помощь приходит тотальная артропластика, которая восстанавливает биомеханику позвоночника, исключая рецидивы грыж дисков. Об уникальной операции, которая прошла в больнице имени Пирогова, рассказал главный вертебролог Самарской области, заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев.

- В прошлом году мы впервые в стране провели операцию на поясничном отделе позвоночника при рецидивных грыжах межпозвонковых дисков. Сейчас развиваем это направление. Уникальность операции заключается в том, что до недавнего времени считалось, что нельзя проводить поясничную артропластику при рецидиве. Причиной тому были некоторые сложности. Сейчас хирурги получили свободный доступ к передней части позвоночника, поэтому проблемы исчезли, - пояснил Сергеев.

Подвижность без боли
Больница имени Пирогова стала первым в стране учреждением, где больному установили диски в поясничном и шейном отделах. Это было в 2007 году. Пациент - житель Самарской области, который работал водителем строительного крана. Сейчас он чувствует себя хорошо, занимается спортом, увлекается зимней рыбалкой.

Год назад Ольге Курилевой, которая работает строителем, грозила инвалидность. После хирургического вмешательства она вернулась к обычной жизни и к физическому труду.

Теперь на операционном столе оказалась Стелла Фокина. Она ранее уже перенесла два хирургических вмешательства. Дважды произошел рецидив. Врачи решили, что необходима тотальная артропластика. Женщине вживили специальный динамический имплант американского производства, который состоит из поликомпонентов: титановых пластин и синтетического материала. Врачи оперировали пациентку примерно два часа. Обещают, что в скором времени к Стелле вернется подвижность без боли.

Услуга бесплатная в рамках обязательного медицинского страхования. Если рассматривать платный вариант, то такой вид лечения обойдется примерно в 400 тысяч рублей.

Справка «СГ»
Специалисты нейрохирургического отделения больницы имени Пирогова стали пионерами в области поясничной артропластики и получили хорошие клинические результаты.
Дата: 1 июля 2018 , 11:21
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Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области
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