В больнице Пирогова капитально отремонтируют приемное отделение хирургического корпуса

В закупочной документации указано, что подрядчику нужно будет провести демонтажные работы - снятие оконных коробок, подоконных досок, демонтаж дверных коробок, разборка облицовки стен, разборка покрытий полов, плинтусов, кирпичных перегородок, установив взамен новое. После этого необходимо провести работы по устройству нового трубопровода, установить новое световое, вентиляционное оборудование и оборудование для отопления, а также систему пожарной сигнализации. В техзадании также прописано, что все каменные, бетонные, кирпичные, деревянные поверхности и потолок должны пройти антисептическую обработку.Аукцион в электронной форме пройдет 7 августа. Все необходимые работы нужно выполнить к 31 декабря текущего года.