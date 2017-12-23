В ближайшие два года Самарская область будет гасить по 5% от общей суммы госдолга

Высвобождающиеся средства в Самарской области будут направлены на поддержку нуждающихся граждан, развитие инвестиционных проектов, подготовку к Чемпионату мира по футболу, строительство важных инфраструктурных и социальных объектов.Об этом в четверг, 21 декабря, заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24. Самара». Были представлены данные о динамике роста госдолга за последние пять лет и появлявшиеся в связи с этим расхождения в бюджетных показателях. Например, в планах бюджет 2013 года имел профицит в 2,6 млрд рублей. В итоге он вышел дефицитным на 10,5 млрд рублей.- По инициативе президента сейчас принимаются меры по реструктуризации долга. И это касается многих российских регионов, - отметил Дмитрий Азаров.В 2018 и 2019 годах область будет гасить всего по пять процентов от суммы госдолга.- Таким образом президент дает возможность решать насущные задачи региона. Это и подготовка к Чемпионату мира, и поддержка нуждающихся граждан, и строительство новых школ, детсадов и так далее. Принимаемые меры важны для экономики области, - добавил глава региона.