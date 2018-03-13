В библиотеке Крупской пройдет презентации фантастического романа самарского автора
25 марта в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской состоится презентация фантастического романа Ирины Хоружей «Не в этой жизни» (12+).
В программе: творческая встреча с Ириной Хоружей, разговор о путях творческой самореализации начинающих авторов, дискуссия - нужно ли следовать коммерческой коньюнктуре и до какой степени следует делать это, чтобы не потерять авторский почерк и совесть.
Специальный гость - председатель секции женщин-предпринимателей при Союзе женщин Самарской губернии, «Женщина года 2017 Самарской губернии» в номинации «Женщина руководитель» Ольга Ботвинко.
О романе:
Действие происходит в альтернативной реальности, где существует Советский Союз, однако со времен Третьей мировой войны его моря стали враждебны людям. Особенно опасен Форт Икс на побережье Черного моря, перед которым, увы, бессильна советская армия. Никто не знает, кто именно обитает там, но предполагают, что это разумные роботы, творения наших противников. Гигантский Саркофаг закрывает враждебную территорию, особые пограничные войска - Воины Саркофага - стерегут его, чтобы не вырвалось ЗЛО, дремлющее внутри. Четверо отважных подростков решают проникнуть в Саркофаг, чтобы ценой свой жизни избавить Родину от загадочного врага. По случайности, в их отряде оказывается главная героиня книги - Галя Сметанина.
В программе: творческая встреча с Ириной Хоружей, разговор о путях творческой самореализации начинающих авторов, дискуссия - нужно ли следовать коммерческой коньюнктуре и до какой степени следует делать это, чтобы не потерять авторский почерк и совесть.
Специальный гость - председатель секции женщин-предпринимателей при Союзе женщин Самарской губернии, «Женщина года 2017 Самарской губернии» в номинации «Женщина руководитель» Ольга Ботвинко.
О романе:
Действие происходит в альтернативной реальности, где существует Советский Союз, однако со времен Третьей мировой войны его моря стали враждебны людям. Особенно опасен Форт Икс на побережье Черного моря, перед которым, увы, бессильна советская армия. Никто не знает, кто именно обитает там, но предполагают, что это разумные роботы, творения наших противников. Гигантский Саркофаг закрывает враждебную территорию, особые пограничные войска - Воины Саркофага - стерегут его, чтобы не вырвалось ЗЛО, дремлющее внутри. Четверо отважных подростков решают проникнуть в Саркофаг, чтобы ценой свой жизни избавить Родину от загадочного врага. По случайности, в их отряде оказывается главная героиня книги - Галя Сметанина.
Об авторе:
Ирина Хоружая окончила Самарский государственный педагогический университет, очень любит свою работу в кинотеатре ЦРК «Художественный», где организует, в том числе, работу известного в городе киноклуба «Треугольник». Кроме того, организует встречи самарского литературного общества «Восхождение» и существующего при нем киноклуба «Метафоры».
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