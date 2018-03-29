В апреле в киноклубе «Треугольник» откроется фестиваль итальянского кино

11 апреля в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105) откроется Международный российско-итальянский кинофестиваль авторского, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival - RIFF).

Ведущий программы - Павел Тян.Первым фильмом программы станет комедия «Закону тут не место» (Италия, 2018, 12+). Режиссер: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе. В главных ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Винченцо Амато, Лео Гульотта и др.…Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра - такого честного, каких ни видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства - и это не пустой звук предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам...Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план.