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В апреле в киноклубе «Треугольник» откроется фестиваль итальянского кино

11 апреля в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105) откроется Международный российско-итальянский кинофестиваль авторского, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival - RIFF).

Ведущий программы - Павел Тян.

Первым фильмом программы станет комедия «Закону тут не место» (Италия, 2018, 12+). Режиссер: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе. В главных ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Винченцо Амато, Лео Гульотта и др.

…Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра - такого честного, каких ни видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства - и это не пустой звук предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам...

Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план. 
Дата: 29 марта 2018 , 16:52
170
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: vk.com/treugolnik63
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