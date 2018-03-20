В апреле начнется запись школьников, планирующих работать на каникулах

Уже не первый год в Самаре действует муниципальная программа «Молодежь Самары», благодаря которой подростки имеют возможность провести летние каникулы с пользой, устроившись на работу. Для этого необходимо обратиться в молодежный центр «Самарский», причем сделать это желательно заранее - запись желающих поработать в июне начнется уже 2 апреля.



Для начала - встать в очередь



Поработать в каникулы приглашают школьников, имеющих прописку в Самаре и уже отметивших 14-летие. Как рассказала директор молодежного центра Ольга Петрухина, не обязательно работать все лето. Можно посвятить началу своей трудовой деятельности, например, две недели. Одну, допустим, в июне, другую - в августе. Периоды работы могут быть разными.



О своем желании трудоустроиться необходимо сообщить заранее. Сделать это можно по телефону, электронной почте, через группу «ВКонтакте» или во время личного визита в «Самарский». Регистрировать желающих поработать в июне начнут уже 2 апреля. Запись на июль стартует 13 июня, на август - 9 июля.



Обратившегося в центр подростка поставят в очередь и сообщат ему дату и время, когда необходимо прийти с полным пакетом документов. Во время этого визита специалист «Самарского» поможет подобрать организацию и вид занятости, исходя из предпочтений ребенка. Те, кто пока не определился с выбором профессии или направления, могут сначала пообщаться с психологом, который поможет сориентироваться, подскажет, в каких областях лучше попробовать свои силы.



В первую очередь трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это ребята из многодетных, неполных и малоимущих семей, имеющие инвалидность или состоящие на учете в органах профилактики. Наряду с другими справками они должны предоставить копию документа, подтверждающего их статус.



Можно садовником, можно рабочим



Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетних граждан нельзя привлекать к тяжелому физическому труду, а также к работам, требующим специальной подготовки и определенного уровня квалификации. Поэтому каникулярные вакансии такие: помощник специалиста, подсобный рабочий, уборщик территории, помощник садовника, помощник библиотекаря, помощник почтальона и помощник вожатого в школьном лагере дневного пребывания. Последняя должность - для ребят, которым уже исполнилось 16 лет и которые прошли обучение в школе вожатского мастерства. Она действует при центре «Самарский», начать посещать ее можно и в марте. Подготовка продлится до конца учебного года.



- Советую ребятам, которые устраиваются на работу впервые, внимательно отнестись к выбору направления, - говорит Ольга Петрухина. - Если вы в дальнейшем планируете поступить в технический вуз и связать свою жизнь с производством, то полезнее будет устроиться на завод подсобным рабочим или уборщиком территории. Тем более что на крупных предприятиях для групп подростков организуют экскурсии и различные ознакомительные мероприятия, позволяющие получить представление о производстве. Многие ребята выбирают работу помощником специалиста, не до конца понимая, чем им придется заниматься. Эта вакансия подразумевает работу с документами - копирование, тиражирование материалов, систематизирование бумаг. Эти действия требуют точности и кропотливости. Если этих качеств у вас нет, работа будет в тягость.



Права и обязанности



Ребята, которым исполнилось 14 лет, работают четыре часа в день пять дней в неделю. 15-летние трудятся с понедельника по четверг пять часов, в пятницу - четыре. Также с двумя выходными. Подростки от 16 лет и старше работают по семь часов в день.



В соответствии с действующим законодательством с каждым подростком заключают срочный трудовой договор, в котором прописаны все условия работы, а также права и обязанности сотрудника. Этот документ - гарантия того, что права ребенка не будут нарушены, будут соблюдены условия труда, правила техники безопасности, а заработную плату выплатят в оговоренные сроки.



Для заключения срочного трудового договора необходимо предоставить пакет документов. Образец заявления можно посмотреть на сайте центра «Самарский». Согласие от органов опеки и попечительства необходимо взять в администрации своего района, телефон и адрес нужного учреждения также есть на сайте «Самарского». Справку об отсутствии судимости получают через портал госуслуг, причем сделать это для своего несовершеннолетнего ребенка может один из родителей. Также можно обратиться за справкой в любой многофункциональный центр услуг или информационный центр МВД. Важный момент: на получение этой справки уйдет около 30 дней, поэтому заказать ее следует заранее.



Как пояснила Ольга Петрухина, даже если начать собирать документы уже сейчас, они будут действительны на момент трудоустройства. Тому, кто устраивается на работу впервые, в центре «Самарский» заводят трудовую книжку. Зарплату перечисляют на банковскую карточку. Если ее нет - помогут оформить.



Нововведения-2018



Приятное новшество этого года - увеличение заработной платы, связанное с увеличением минимального размера оплаты труда. Если в прошлом году, трудившись полный месяц, подросток мог заработать 7800 рублей, то этим летом - уже 11163. Дело в том, что по решению президента с 1 мая МРОТ в России увеличат до прожиточного минимума. Плюс самарским подросткам материальную поддержку окажет Центр занятости населения - 1275 рублей за полный отработанный месяц.



Кроме того, увеличилось количество предприятий, готовых принять на работу подростков. Предполагается, что в этом году с центром «Самарский» будут сотрудничать около ста работодателей. В их числе Самарский завод нефтяного резервуарного оборудования, «Газпром трансгаз Самара», завод приборных подшипников, Ботанический сад, а также государственные и муниципальные учреждения, среди которых пенсионный фонд, налоговая служба, органы МВД.



Чем раньше подросток «закинет удочку» в «Самарский», тем больше у него будет возможностей выбрать именно то направление деятельности, которое ему интересно. Обратившимся в последний день, придется довольствоваться тем, что останется.



- Рекомендую родителям приучать ребят к самостоятельности, - говорит Петрухина. - Пусть подросток сам соберет все документы, вы только подскажите ему, как это сделать. Пусть сам выберет себе сферу деятельности. Даже если он ошибется в выборе - ничего страшного, это ведь не на всю жизнь. Зато он получит неоценимый опыт и научится делать выводы из собственных промахов.



Для трудоустройства необходимо представить такие документы:



1. Паспорт.

2. Медицинская справка формы 086-У (с заключением о пригодности к трудовой деятельности).

3. Справка с места учебы.

4. Заявление от одного из родителей (для подростков 14-15 лет).

5. Согласие от органов опеки и попечительства района (для подростков 14-15 лет).

6. Копия реквизитов банковской карты.

7. Трудовая книжка (при наличии).

8. Справка об отсутствии/наличии судимости.

9. Страховое пенсионное свидетельство.

10. Копия свидетельства ИНН.



Более подробная информация - на сайте www.mc-samara.ru Трудоустройство осуществляется по предварительной записи по тел. 262-52-47, по электронной почте mcsamara@mail.ru либо по личному обращению. МЦ «Самарский», ул. Гагарина, 86.