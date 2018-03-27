В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря

На участке Самара – Жигулевское Море электрички № 6302/6301, 6306/6305,6325 проследуют по расписанию:Поезд № 6312-6316/6315 по рабочим дням будет курсировать от станции Жигулевское Море (отпр.16.22) до Стахановской (приб.18.43), по выходным дням – от станции Отвага (отпр.15.49) до Стахановской (приб.18.43).На участке Жигулевское Море – Самара электрички № 6308/6307, 6326, 6312, 6316/6315 пройдут по расписанию: