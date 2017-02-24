В апреле Самарскую область должен посетить посол республики Корея в РФ
В Москве прошла встреча первого секретаря посольства республики Корея, коммерческого атташе Пак ЁнМина с вице-губернатором – полпредом губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Игорем Ерёминым.
В рамках встречи вице-губернатор представил экономический потенциал Самарской области и рассказал об инвестиционном климате региона.
Внимание иностранных коллег привлекла территория опережающего социально-экономического развития Тольятти, где резидентам предоставляются существенные льготы. Представители Кореи высоко оценили условия, созданные в Самарской области для инвесторов.
Кроме того, стороны обсудили вопросы организации визита посла Республики Корея в РФ г-на Пак РоБёка в Самарскую область в апреле этого года.
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