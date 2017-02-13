В аэропорту «Курумоч» вновь задержали несколько партий продуктов

Речь идет про 11 кг молока, меда и творога, которые пытались ввезти в Самару без сопроводительных документов.



Дежурные инспекторы государственного надзора в аэропорту « Курумоч » с 30 января по 5 февраля досмотрели 30 партий грузов.



По данным регионального управления Россельхознадзора, на границе было задержано восемь партий грузов общим весом 11 кг без сопроводительных документов. Пассажиры из Таджикистана пытались провезти в ручной клади 3,45 кг молока и творога, а граждане Армении - 6,55 кг меда и продуктов пчеловодства.



Грузы не были допущены к ввозу на территорию РФ, их уничтожили.