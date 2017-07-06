В аэропорту Курумоч у самолета «Оренургских авиалиний» отказал двигатель

В четверг, 6 июля, в 9:35 из Самары в Казань должна была вылететь команда самарских пляжников для участия во втором этапе Чемпионата России. Из-за поломки самолета вылет пришлось отменить.Борт авикакомпании «Оренбургские авиалинии» выехал на взлетную полосу, но по причине отказа двигателя его вернули обратно. Об этом sgpress.ru рассказал президент пляжных «Крыльев Советов» Евгений Храмов.На данный момент футболисты находятся на пути в Казань, но уже на автобусе. Резервный борт футболистам предоставить не смогли.- Ребята пропустят сегодняшнюю тренировку. В принципе, это не критично. Хуже то, что они устали. Собираться в аэропорт они начали в 6 утра, но в итоге уже вечер, а они все еще в пути. Поэтому ребята утомились и морально, и физически, - отметил Евгений Храмов.Добавим, что первый матч второго этапа «Крылья» должны провести уже в пятницу, 7 июля, против санкт-петербургского клуба «Сити».