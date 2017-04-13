В администрации губернатора Самарской области опровергли слухи о его отставке

Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Илья Чернышев прокомментировал эти слухи.- Не вижу смысла говорить о событии, которое не произошло. Сейчас у губернатора очень плотный и насыщенный график. Он присутствовал на избрании главы Тольятти, встречался с ветеранами, принимал участие в праздничных мероприятиях в честь Дня космонавтики. Сейчас предстоит заседание общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества с участием полпреда президента Михаила Бабича.