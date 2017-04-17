В администрации Красноглинского района состоялся конкурс проектов "Звёздам навстречу"
Мероприятие было посвящено Дню космонавтики.
В конкурсе приняли участие школьники и студенты из образовательных учреждений района. Почетным гостем и членом жюри стал Григорий Яковлевич Сонис - ветеран авиакосмической промышленности, который долгие годы возглавлял филиал завода "Прогресс" на Байкануре. Ребята подготовили работы и презентации на космическую тематику. Лучшие из них были награждены кубками и дипломами главы администрации района.
В конкурсе приняли участие школьники и студенты из образовательных учреждений района. Почетным гостем и членом жюри стал Григорий Яковлевич Сонис - ветеран авиакосмической промышленности, который долгие годы возглавлял филиал завода "Прогресс" на Байкануре. Ребята подготовили работы и презентации на космическую тематику. Лучшие из них были награждены кубками и дипломами главы администрации района.
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