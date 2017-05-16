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В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд

Это связано с плановым ремонтом железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка.

В связи с этим с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в поселке Зубчаниновка.

Кроме того, будет временно ограничено движение транспорта по улице Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на Кинельскую дистанцию пути КбшЖД, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд Смышляевки. Для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда.
Дата: 15 мая 2017 , 22:32
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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