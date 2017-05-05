В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд

Это связано с проведением ремонтных работ.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, будет временно приостановлена работа железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка 1115 км в поселке Зубчаниновка. Ограничения будут действовать с 7:00 17 мая до 7:00 21 мая и с 7:00 до 19:00 31 мая.



В связи с этим пропуск транспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.



Для оповещения местных жителей на переездах будет вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда.