В Зубчаниновке произошла коммунальная авария

Как сообщили sgpress.ru в ПТС, место повреждения было огорожено, специалисты провели земляные работы и заменили фрагмент изношенного трубопровода. 33 жилых дома на время ремонтных работ были обеспечены теплоснабжением и ГВС по резервной схеме.В 14:11 повреждение было устранено.