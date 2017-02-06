В Зубчаниновке мужчина упал в речку, переходя ее по бревну
Инцидент произошел вчера вечером на Смышляевском шоссе около дома №1.
По информации ПСС по Самарской области, мужчина, переходя речку Дунайку по бревну, не удержался и упал в воду. Крутые берега и кустарник не позволили упавшему самостоятельно выбраться, и он находился в воде, ожидая помощи спасателей.
Сообщается, что звонок в спасательную службу поступил от сотрудников полиции. В 20:47 к месту происшествия были направлены специалисты. Пострадавшего извлекли из реки с помощью веревок и на носилках донесли до машины «скорой». В 21:35 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
По информации ПСС по Самарской области, мужчина, переходя речку Дунайку по бревну, не удержался и упал в воду. Крутые берега и кустарник не позволили упавшему самостоятельно выбраться, и он находился в воде, ожидая помощи спасателей.
Сообщается, что звонок в спасательную службу поступил от сотрудников полиции. В 20:47 к месту происшествия были направлены специалисты. Пострадавшего извлекли из реки с помощью веревок и на носилках донесли до машины «скорой». В 21:35 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 февраля 2017
231
5 февраля 2017
1095
5 февраля 2017
443
5 февраля 2017
680
5 февраля 2017
173
5 февраля 2017
285
4 февраля 2017
267
5 февраля 2017 , 20:12
169
Вчера, 4 февраля, на ледовом корте стадиона «Чайка» в поселке Управленческий...
5 февраля 2017 , 19:47
207
Мужчину, управлявшего «семеркой», остановили полицейские утром 15 января в...
5 февраля 2017 , 19:44
231
ДТП произошло утром 15 октября прошлого года на территории Центрального района города....
5 февраля 2017 , 19:38
1095
Инцидент произошел на площади Революции в минувшую пятницу. Информация о нем появилась в...
5 февраля 2017 , 19:29
162
В Алма-Ате продолжается зимняя Универсиада-2017.
5 февраля 2017 , 19:24
443
Возгорание было зафиксировано вчера в 21:30 на улице Мориса Тореза, 134.
5 февраля 2017 , 19:20
680
Инцидент произошел вчера вечером на Смышляевском шоссе около дома №1.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7848
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5331
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4880
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4111
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1219
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
946
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1376
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
7 января 2017
786
По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые...