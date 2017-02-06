В Зубчаниновке мужчина упал в речку, переходя ее по бревну

По информации ПСС по Самарской области, мужчина, переходя речку Дунайку по бревну, не удержался и упал в воду. Крутые берега и кустарник не позволили упавшему самостоятельно выбраться, и он находился в воде, ожидая помощи спасателей.Сообщается, что звонок в спасательную службу поступил от сотрудников полиции. В 20:47 к месту происшествия были направлены специалисты. Пострадавшего извлекли из реки с помощью веревок и на носилках донесли до машины «скорой». В 21:35 спасательные работы на месте происшествия были окончены.