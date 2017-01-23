В Загородном парке состоятся гонки на тюбингах

Заезды со склона будут организованы в трех категориях: детская, взрослая и парная.Победителей соревнований ждут сладкие и ценные призы от «Крыльев Советов» и партнеров мероприятия.Также все желающие смогут согреться горячим чаем, сделать фото с клубным талисманом – Крысом Лютиком и сыграть в зимний футбол.В 10:00 – регистрация участников, в 11:00 – начало заездов.