В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми

В воскресенье, 14 января, жители Самары приняли участие в ежегодном фестивале зимних народных забав «Славянская зима».



В этот день в Загородном парке гости поиграли в традиционные русские народные игры на свежем воздухе, поучаствовали в потешных боях и даже штурмовали снежную крепость. Также организаторы провели различные конкурсы с призами. Работала и выставка изделий народного творчества, на которой все желающие смогли купить себе сувенир на память.