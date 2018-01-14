В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми
В воскресенье, 14 января, жители Самары приняли участие в ежегодном фестивале зимних народных забав «Славянская зима».
В этот день в Загородном парке гости поиграли в традиционные русские народные игры на свежем воздухе, поучаствовали в потешных боях и даже штурмовали снежную крепость. Также организаторы провели различные конкурсы с призами. Работала и выставка изделий народного творчества, на которой все желающие смогли купить себе сувенир на память.
В этот день в Загородном парке гости поиграли в традиционные русские народные игры на свежем воздухе, поучаствовали в потешных боях и даже штурмовали снежную крепость. Также организаторы провели различные конкурсы с призами. Работала и выставка изделий народного творчества, на которой все желающие смогли купить себе сувенир на память.
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