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В Загородном парке прошли народные гулянья с русскими народными играми

В воскресенье, 14 января, жители Самары приняли участие в ежегодном фестивале зимних народных забав «Славянская зима».

В этот день в Загородном парке гости поиграли в традиционные русские народные игры на свежем воздухе, поучаствовали в потешных боях и даже штурмовали снежную крепость. Также организаторы провели различные конкурсы с призами. Работала и выставка изделий народного творчества, на которой все желающие смогли купить себе сувенир на память. 
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Дата: 14 января 2018 , 15:59
234
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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