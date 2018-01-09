В Загородном парке пройдут народные гулянья

В воскресенье, 14 января, жителей Самары приглашают на ежегодный фестиваль зимних народных забав «Славянская зима».



В программе - традиционные русские народные игры на свежем воздухе, потешные бои, штурм снежной крепости, выставка изделий народного творчества. Также организаторы проведут различные конкурсы с призами.



Начало в 12:00. Вход свободный.