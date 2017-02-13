В Жигулевском заповеднике проживают 130 лосей

По данным на январь, в заповеднике обитают около 165 кабанов и 130 лосей. Значительно меньше косуль - не более 35 голов.Из крупных хищников здесь водятся рыси. Правда, всего несколько особей. Волки не отмечались уже несколько лет, однако недавно эти животные вернулись. Численность лисиц в заповеднике - 12 особей, лесных куниц – 10, зайца-беляка – 45.Отметим, зимние учеты охотничье-промысловых видов животных по следам на стационарных, специально промаркированных маршрутах проводятся в Жигулевском заповеднике уже более 40 лет.