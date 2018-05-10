В Жигулевском заповеднике отремонтируют туристические тропы

Подход к вершине самой высокой горы в Самарской области приведут в порядок в течение месяца. Пока туристический маршрут через Стрельную закрыли на ремонт.Об этом сообщил директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев.- Все перила у металлического настила сняты, новые уже изготавливают. В течение мая установим, а настил полностью покрасим, - уточнил Юрий Краснобаев.Кроме того, сотрудники Жигулевского заповедника высадили на своей территории около 2,5 тысяч саженцев сосны.