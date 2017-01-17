В Жигулевске в отношении 49-летнего водителя, сбившего женщину, возбуждено уголовное дело
ДТП произошло вечером 21 июня минувшего года на улице Энергетиков.
49-летний водитель «Лады Калины» (стаж - 31 год) ехал задним ходом вдоль жилых домов. По версии полицейских, не убедившись в безопасности маневра, автомобилист наехал на 46-летнюю женщину, шедшую позади по краю дороги.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми была госпитализирована в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля был трезв.
После обобщения собранных материалов и заключения медиков о телесных повреждениях, полученных пострадавшей, следственные органы Жигулевска приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.
49-летний водитель «Лады Калины» (стаж - 31 год) ехал задним ходом вдоль жилых домов. По версии полицейских, не убедившись в безопасности маневра, автомобилист наехал на 46-летнюю женщину, шедшую позади по краю дороги.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми была госпитализирована в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля был трезв.
После обобщения собранных материалов и заключения медиков о телесных повреждениях, полученных пострадавшей, следственные органы Жигулевска приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.
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