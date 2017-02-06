В Жигулевске «девятка» въехала на газопровод

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара», в результате ДТП был поврежден газопровод среднего давления. На место происшествия были направлены аварийные службы. Специалисты временно прекратили газоснабжение двух котельных и одного многоквартирного дома и вскоре восстановили участок трубы после происшествия.В настоящее время работы завершены, газоснабжение потребителей полностью восстановлено.