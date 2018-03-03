В Железнодорожном районе по программе «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок 32 двора
Зал школы №174 едва вместил всех желающих. На встречу с главой города Еленой Лапушкиной пришли председатели общественных советов микрорайонов, депутаты, просто неравнодушные горожане.
В начале собрания Елена Лапушкина представила нового главу администрации Железнодорожного района Вадима Тюнина. Он рассказал жителям о том, какие изменения произошли на территории района в прошлом году. В частности, большое внимание уделили озеленению. Силами коммунальщиков, представителей бизнеса и просто неравнодушных горожан было обустроено около 7,5 тысячи квадратных метров цветников. На гостевом маршруте в районе улиц Агибалова и Авроры высадили 50 молодых деревьев. Новые насаждения появились в других уголках района. К примеру, на склоне около дома №68 на улице Авроры был разбит огромный газон.
В районе провели масштабный ремонт дорог. Обновили кольцо на Комсомольской площади и улицу Красноармейскую. Также отремонтировали объекты городского значения - мост через реку Самару и путепровод «Аврора». Помимо этого за счет средств района работы провели на многих внутриквартальных проездах.
Было уделено внимание и общественным зонам. Вадим Тюнин рассказал, что в прошлом году благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» в районе удалось отремонтировать 32 двора.
Скоро новый облик обретут скверы и другие места отдыха горожан. Какие именно территории обновят уже в этом году, решат сами жители. 18 марта они смогут проголосовать за площадки, которые, на их взгляд, надо привести в порядок в первую очередь. В списке на благоустройство девять зон отдыха. Среди них - сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина, там люди просят разместить игровую площадку. Еще один «кандидат» - бульвар на улице Революционной, там планируется выложить плиткой тротуары, установить новые светильники и высадить деревья. В списке оказался и сквер Санфировой с памятником легендарной летчице.
Во второй половине встречи жители смогли задать вопросы представителям власти, напрямую пообщаться с Еленой Лапушкиной.
Жительница поселка Шмидта обратилась к мэру с вопросом, когда на их территории откроется новое почтовое отделение. Глава Самары рассказала, что сейчас для него подбирают участок.
- У нас есть договоренность об установке модуля. Думаю, вопрос удастся решить в ближайшее время, - сказала Лапушкина.
Представители дома №52 на улице Мечникова спросили совета, как добиться того, чтобы во дворе была организована цивилизованная парковка для машин. В пятиэтажке проживает много автовладельцев, и в дальнейшем они готовы взять на себя содержание объекта. Также люди хотят, чтобы около дома было место для занятий спортом, просят установить турники.
Глава Самары предложила жителям изложить свои идеи в дизайн-проекте благоустройства двора. Тогда в будущем они смогут принять участие в президентской программе и воплотить задуманное.
- Cегодня для этого есть все возможности, - подчеркнула глава Самары. - Насколько быстро будет благоустроена та или иная территория, во многом зависит от самих жителей.
Активисты сообщили и об аварийном дереве на улице Волгина, 108. Елена Лапушкина поручила представителю управляющей компании «ЖКС», присутствовавшему в зале, срочно убрать потенциальный источник опасности.
Также глава Самары взяла на заметку адреса, где жители попросили восстановить освещение и привести в порядок дворовые проезды.
В начале собрания Елена Лапушкина представила нового главу администрации Железнодорожного района Вадима Тюнина. Он рассказал жителям о том, какие изменения произошли на территории района в прошлом году. В частности, большое внимание уделили озеленению. Силами коммунальщиков, представителей бизнеса и просто неравнодушных горожан было обустроено около 7,5 тысячи квадратных метров цветников. На гостевом маршруте в районе улиц Агибалова и Авроры высадили 50 молодых деревьев. Новые насаждения появились в других уголках района. К примеру, на склоне около дома №68 на улице Авроры был разбит огромный газон.
В районе провели масштабный ремонт дорог. Обновили кольцо на Комсомольской площади и улицу Красноармейскую. Также отремонтировали объекты городского значения - мост через реку Самару и путепровод «Аврора». Помимо этого за счет средств района работы провели на многих внутриквартальных проездах.
Было уделено внимание и общественным зонам. Вадим Тюнин рассказал, что в прошлом году благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» в районе удалось отремонтировать 32 двора.
Скоро новый облик обретут скверы и другие места отдыха горожан. Какие именно территории обновят уже в этом году, решат сами жители. 18 марта они смогут проголосовать за площадки, которые, на их взгляд, надо привести в порядок в первую очередь. В списке на благоустройство девять зон отдыха. Среди них - сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина, там люди просят разместить игровую площадку. Еще один «кандидат» - бульвар на улице Революционной, там планируется выложить плиткой тротуары, установить новые светильники и высадить деревья. В списке оказался и сквер Санфировой с памятником легендарной летчице.
Во второй половине встречи жители смогли задать вопросы представителям власти, напрямую пообщаться с Еленой Лапушкиной.
Жительница поселка Шмидта обратилась к мэру с вопросом, когда на их территории откроется новое почтовое отделение. Глава Самары рассказала, что сейчас для него подбирают участок.
- У нас есть договоренность об установке модуля. Думаю, вопрос удастся решить в ближайшее время, - сказала Лапушкина.
Представители дома №52 на улице Мечникова спросили совета, как добиться того, чтобы во дворе была организована цивилизованная парковка для машин. В пятиэтажке проживает много автовладельцев, и в дальнейшем они готовы взять на себя содержание объекта. Также люди хотят, чтобы около дома было место для занятий спортом, просят установить турники.
Глава Самары предложила жителям изложить свои идеи в дизайн-проекте благоустройства двора. Тогда в будущем они смогут принять участие в президентской программе и воплотить задуманное.
- Cегодня для этого есть все возможности, - подчеркнула глава Самары. - Насколько быстро будет благоустроена та или иная территория, во многом зависит от самих жителей.
Активисты сообщили и об аварийном дереве на улице Волгина, 108. Елена Лапушкина поручила представителю управляющей компании «ЖКС», присутствовавшему в зале, срочно убрать потенциальный источник опасности.
Также глава Самары взяла на заметку адреса, где жители попросили восстановить освещение и привести в порядок дворовые проезды.
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