В Железнодорожном районе несколько десятков предпринимателей использовали землю не по назначению

Улица Авроры, частный сектор. На участке, предназначенном, согласно публичной кадастровой карте, под индивидуальное жилищное строительство, расположены продуктовый магазин и кафе. В ходе проверки, организованной отделом муниципального контроля районной администрации, выяснилось, что участок принадлежит сразу трем собственникам, которые используют его, не особенно заботясь о соблюдении закона. На устранение нарушений предпринимателям давали полгода. Вполне достаточный срок для того, чтобы получить разрешение на новый вид деятельности или прекратить использование участка не по назначению. Коммерсанты в него уложились.- Никаких проблем с оформлением разрешительной документации у нас не возникло, - говорит один из собственников Игорь К. - В кадастровой палате нас попросили выбрать один из двух видов деятельности: продуктовый магазин или кафе. Все разногласия были улажены. Теперь мы чисты перед законом и будем платить налоги в полном объеме.Подобные нарушения - не редкость. В частных домах и на «ничьей» земле жители района и юридические лица размещают точки общепита, парикмахерские, автосервисы и магазины. Основанием для внеплановой проверки обычно служат обращения граждан.- На основании материалов проверки мы составляем служебную записку на имя главы администрации района, - объясняет начальник отдела муниципального контроля Елена Антипова. - Встречаются недобросовестные организации и граждане, которые игнорируют предписания. В таких случаях мы составляем протокол, который направляем в мировой суд. Также передаем материалы в уполномоченные органы для дальнейшей работы.С момента передачи земельного вопроса в полномочия районных администраций сотрудники отдела муниципального контроля добились того, что в соответствие с назначением приведено 13 земельных участков. Еще 40 предписаний находится в стадии рассмотрения.- Вопрос этот очень актуальный и очень сложный. Одно дело, когда предприниматели захватывают землю для собственного обогащения или для того, чтобы построить там дачу или дом - у нас в поселке на берегу реки Самары таких случаев немало. Этих людей, конечно, нужно наказывать, штрафовать. И совсем другое, когда нарушителями считают бабушек, потому что те не могут оформить в собственность землю, которая передавалась в их семье из поколения в поколение. Раньше они не могли этого сделать, потому что территория поселка считалась промышленной зоной, нежилой. Сейчас это возможно, но не у всех есть средства.- Нарушение земельного законодательства - это недополученные бюджетом средства. Эти деньги могли пойти на благоустройство и озеленение дворов, строительство дорог и внутриквартальных проездов, спортивных площадок. Район заинтересован в выявлении и пресечении таких фактов. Например, в прошлом году в результате контрольных мероприятий в отношении одной фирмы был выявлен факт использования четырех земельных участков без правоустанавливающих документов. В итоге на организацию наложен штраф в размере 130 тысяч рублей. Выдано предписание со сроками устранения.- Я живу в частном секторе, расположенном в квадрате улиц Партизанской и Авроры. У нас на территории немало торговых объектов, установленных предприимчивыми жителями. Один мой сосед поставил на улице возле дома киоск, продавал продукты питания и пиво, причем круглосуточно. Кроме того, что он незаконно занимал землю общего пользования, нам всем мешал шум, вокруг было грязно. После наших многочисленных жалоб в администрацию киоск убрали. Еще один сосед построил на своем участке огромный коттедж и использует его в качестве гостиницы. Приезжающие к нему машины занимают часть улицы, что тоже доставляет неудобства жителям.