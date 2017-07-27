В Железнодорожном районе несколько десятков предпринимателей использовали землю не по назначению
Отдел муниципального контроля заставляет коммерсантов соблюдать закон.
Улица Авроры, частный сектор. На участке, предназначенном, согласно публичной кадастровой карте, под индивидуальное жилищное строительство, расположены продуктовый магазин и кафе. В ходе проверки, организованной отделом муниципального контроля районной администрации, выяснилось, что участок принадлежит сразу трем собственникам, которые используют его, не особенно заботясь о соблюдении закона. На устранение нарушений предпринимателям давали полгода. Вполне достаточный срок для того, чтобы получить разрешение на новый вид деятельности или прекратить использование участка не по назначению. Коммерсанты в него уложились.
- Никаких проблем с оформлением разрешительной документации у нас не возникло, - говорит один из собственников Игорь К. - В кадастровой палате нас попросили выбрать один из двух видов деятельности: продуктовый магазин или кафе. Все разногласия были улажены. Теперь мы чисты перед законом и будем платить налоги в полном объеме.
Подобные нарушения - не редкость. В частных домах и на «ничьей» земле жители района и юридические лица размещают точки общепита, парикмахерские, автосервисы и магазины. Основанием для внеплановой проверки обычно служат обращения граждан.
- На основании материалов проверки мы составляем служебную записку на имя главы администрации района, - объясняет начальник отдела муниципального контроля Елена Антипова. - Встречаются недобросовестные организации и граждане, которые игнорируют предписания. В таких случаях мы составляем протокол, который направляем в мировой суд. Также передаем материалы в уполномоченные органы для дальнейшей работы.
С момента передачи земельного вопроса в полномочия районных администраций сотрудники отдела муниципального контроля добились того, что в соответствие с назначением приведено 13 земельных участков. Еще 40 предписаний находится в стадии рассмотрения.
Комментарии
Владимир Тарасенко, житель поселка имени Шмидта:
- Вопрос этот очень актуальный и очень сложный. Одно дело, когда предприниматели захватывают землю для собственного обогащения или для того, чтобы построить там дачу или дом - у нас в поселке на берегу реки Самары таких случаев немало. Этих людей, конечно, нужно наказывать, штрафовать. И совсем другое, когда нарушителями считают бабушек, потому что те не могут оформить в собственность землю, которая передавалась в их семье из поколения в поколение. Раньше они не могли этого сделать, потому что территория поселка считалась промышленной зоной, нежилой. Сейчас это возможно, но не у всех есть средства.
Елена Антипова, начальник отдела муниципального контроля администрации Железнодорожного района:
- Нарушение земельного законодательства - это недополученные бюджетом средства. Эти деньги могли пойти на благоустройство и озеленение дворов, строительство дорог и внутриквартальных проездов, спортивных площадок. Район заинтересован в выявлении и пресечении таких фактов. Например, в прошлом году в результате контрольных мероприятий в отношении одной фирмы был выявлен факт использования четырех земельных участков без правоустанавливающих документов. В итоге на организацию наложен штраф в размере 130 тысяч рублей. Выдано предписание со сроками устранения.
Виктор Плюснин, житель Железнодорожного района:
- Я живу в частном секторе, расположенном в квадрате улиц Партизанской и Авроры. У нас на территории немало торговых объектов, установленных предприимчивыми жителями. Один мой сосед поставил на улице возле дома киоск, продавал продукты питания и пиво, причем круглосуточно. Кроме того, что он незаконно занимал землю общего пользования, нам всем мешал шум, вокруг было грязно. После наших многочисленных жалоб в администрацию киоск убрали. Еще один сосед построил на своем участке огромный коттедж и использует его в качестве гостиницы. Приезжающие к нему машины занимают часть улицы, что тоже доставляет неудобства жителям.
Улица Авроры, частный сектор. На участке, предназначенном, согласно публичной кадастровой карте, под индивидуальное жилищное строительство, расположены продуктовый магазин и кафе. В ходе проверки, организованной отделом муниципального контроля районной администрации, выяснилось, что участок принадлежит сразу трем собственникам, которые используют его, не особенно заботясь о соблюдении закона. На устранение нарушений предпринимателям давали полгода. Вполне достаточный срок для того, чтобы получить разрешение на новый вид деятельности или прекратить использование участка не по назначению. Коммерсанты в него уложились.
- Никаких проблем с оформлением разрешительной документации у нас не возникло, - говорит один из собственников Игорь К. - В кадастровой палате нас попросили выбрать один из двух видов деятельности: продуктовый магазин или кафе. Все разногласия были улажены. Теперь мы чисты перед законом и будем платить налоги в полном объеме.
Подобные нарушения - не редкость. В частных домах и на «ничьей» земле жители района и юридические лица размещают точки общепита, парикмахерские, автосервисы и магазины. Основанием для внеплановой проверки обычно служат обращения граждан.
- На основании материалов проверки мы составляем служебную записку на имя главы администрации района, - объясняет начальник отдела муниципального контроля Елена Антипова. - Встречаются недобросовестные организации и граждане, которые игнорируют предписания. В таких случаях мы составляем протокол, который направляем в мировой суд. Также передаем материалы в уполномоченные органы для дальнейшей работы.
С момента передачи земельного вопроса в полномочия районных администраций сотрудники отдела муниципального контроля добились того, что в соответствие с назначением приведено 13 земельных участков. Еще 40 предписаний находится в стадии рассмотрения.
Комментарии
Владимир Тарасенко, житель поселка имени Шмидта:
- Вопрос этот очень актуальный и очень сложный. Одно дело, когда предприниматели захватывают землю для собственного обогащения или для того, чтобы построить там дачу или дом - у нас в поселке на берегу реки Самары таких случаев немало. Этих людей, конечно, нужно наказывать, штрафовать. И совсем другое, когда нарушителями считают бабушек, потому что те не могут оформить в собственность землю, которая передавалась в их семье из поколения в поколение. Раньше они не могли этого сделать, потому что территория поселка считалась промышленной зоной, нежилой. Сейчас это возможно, но не у всех есть средства.
Елена Антипова, начальник отдела муниципального контроля администрации Железнодорожного района:
- Нарушение земельного законодательства - это недополученные бюджетом средства. Эти деньги могли пойти на благоустройство и озеленение дворов, строительство дорог и внутриквартальных проездов, спортивных площадок. Район заинтересован в выявлении и пресечении таких фактов. Например, в прошлом году в результате контрольных мероприятий в отношении одной фирмы был выявлен факт использования четырех земельных участков без правоустанавливающих документов. В итоге на организацию наложен штраф в размере 130 тысяч рублей. Выдано предписание со сроками устранения.
Виктор Плюснин, житель Железнодорожного района:
- Я живу в частном секторе, расположенном в квадрате улиц Партизанской и Авроры. У нас на территории немало торговых объектов, установленных предприимчивыми жителями. Один мой сосед поставил на улице возле дома киоск, продавал продукты питания и пиво, причем круглосуточно. Кроме того, что он незаконно занимал землю общего пользования, нам всем мешал шум, вокруг было грязно. После наших многочисленных жалоб в администрацию киоск убрали. Еще один сосед построил на своем участке огромный коттедж и использует его в качестве гостиницы. Приезжающие к нему машины занимают часть улицы, что тоже доставляет неудобства жителям.
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