В Южном городе пройдет встреча с современным французским писателем

22 июня в 13:30 в Образовательном центре Южного города (Николаевский проспект, 50) пройдет встреча с писателем Габриэлем Мартиарена (6+).



Габриэль Мартиарена родился в Париже в 1981 году и, получив образование в области литературы, стал уделять особое внимание изучению философии и политических наук. Закончив Французский институт Прессы, он начал работать журналистом в различных ежедневных и еженедельных изданиях.



В 2010 году он опубликовал роман для юношеской аудитории Pêle-mêle Polly в издательстве L’Ecole des loisirs, а потом приостановил свою карьеру, чтобы отправиться в путешествие по Буркина Фасо и Южной Америке (Чили, Перу, Боливия, Аргентина).



По возвращении Габриэль пошел работать на телевидение, где делал многочисленные сюжеты для передач на канале М6. А в 2015 году входит в состав команды, работающей над научной программой On n’est pas que des cobayes («Мы лишь подопытные кролики»), которую показывают на канале France 5. Габриэль является автором и режиссером многих выпусков передачи.



В 2017 и 2018 гг. он снял два документальных фильма о научно-технических достижениях авиации и железной дороги с названиями Conquérir le ciel («Победить небо») и Les maîtres du rail («Хозяева рельсов»).