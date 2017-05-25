В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

Как сообщает пресс-служба ДСК «Древо», застройщика «Южного города», одна из улиц названа в честь советского и российского кинорежиссера, сценариста, актёра, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, родившегося в Самаре. Вторая улица получила имя Петра Алабина, государственного и общественного деятеля, внесшего весомый вклад в развитие нашего города.Кроме того, в новом микрорайоне появилась улицы Кирилла и Мефодия. Еще две улицы получили названия Федоровская и Преображенская. Также в пятой очереди проекта уже есть улица в честь великого князя Дмитрия Донского и улица Губернаторская.