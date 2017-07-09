В Ялте спасли тонущую жительницу Самары

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым, женщина плавала примерно в 200 метрах от берега и вдруг начала тонуть. Спасатели подплыли к месту ЧП на катере и доставили 32-летнюю отдыхающую на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.