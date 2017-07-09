В Ялте спасли тонущую жительницу Самары
Инцидент произошел на пляже пансионата «Донбасс» в пятницу, 7 июля, около 18.00.
Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым, женщина плавала примерно в 200 метрах от берега и вдруг начала тонуть. Спасатели подплыли к месту ЧП на катере и доставили 32-летнюю отдыхающую на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым, женщина плавала примерно в 200 метрах от берега и вдруг начала тонуть. Спасатели подплыли к месту ЧП на катере и доставили 32-летнюю отдыхающую на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
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