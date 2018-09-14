В «Виктории» открываются платные курсы рисования
Галерея будет проводить художественные мастер-классы по средам.
С 10 октября галерея «Виктория» будет проводить в своих стенах «Арт-среды».
В мастер-классах могут принять участие все желающие с любым уровнем подготовки.
Преподаватель Наталья Суботина проведет занятия по универсальным методам работы с акварелью, маркерами, маслом и другими материалами, расскажет общие принципы, которые потом можно будет применить при создании любого рисунка. В конце курса участникам вручат именной сертификат.
Занятия будут проходить каждую среду в 19.00 в галерее «Виктория» на Некрасовской, 2. Чтобы записаться в группу, нужно позвонить по телефону 277 89 12.
Стоимость:
Разовое посещение - 650 рублей;
Абонемент на месяц - 2000 рублей;
Абонемент на 3 месяца - 5000 рублей.
С 10 октября галерея «Виктория» будет проводить в своих стенах «Арт-среды».
В мастер-классах могут принять участие все желающие с любым уровнем подготовки.
Преподаватель Наталья Суботина проведет занятия по универсальным методам работы с акварелью, маркерами, маслом и другими материалами, расскажет общие принципы, которые потом можно будет применить при создании любого рисунка. В конце курса участникам вручат именной сертификат.
Занятия будут проходить каждую среду в 19.00 в галерее «Виктория» на Некрасовской, 2. Чтобы записаться в группу, нужно позвонить по телефону 277 89 12.
Стоимость:
Разовое посещение - 650 рублей;
Абонемент на месяц - 2000 рублей;
Абонемент на 3 месяца - 5000 рублей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 сентября 2018
112
14 сентября 2018
165
14 сентября 2018
143
14 сентября 2018
127
14 сентября 2018
174
14 сентября 2018
191
14 сентября 2018
191
14 сентября 2018
227
13 сентября 2018
433
14 сентября 2018 , 17:00
112
С собой советуют захватить горячий чай.
14 сентября 2018 , 15:14
165
До 30 сентября от владельцев заведений принимаются заявки на участие в премии «Ресторан...
14 сентября 2018 , 14:53
143
Галерея будет проводить художественные мастер-классы по средам.
14 сентября 2018 , 14:40
127
Самое интересное – в традиционном гиде предстоящих событий от sgpress.ru.
14 сентября 2018 , 13:04
174
Самарский фотограф Дарья Асланян стала лауреатом международного конкурса «Прямой...
14 сентября 2018 , 12:46
191
Ежегодный праздник посвящения в студенты пройдет в субботу, 15 сентября, с 14.00 до 15.40 на...
14 сентября 2018 , 12:19
191
С 15 по 20 сентября Самарский театр кукол проводит VII Международный фестиваль национальных...
14 сентября 2018 , 11:29
227
Ремонт магистрали по проекту «Безопасные и качественные дороги» закончат в ближайшее...
13 сентября 2018 , 17:24
433
На этих участках будут строить инженерные сети.
13 сентября 2018 , 15:06
286
Первая прогулка по стадиону состоится уже на следующей неделе.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21 августа 2018
2933
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
27 августа 2018
2291
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1823
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
3 сентября 2018
1494
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
17 августа 2018
1376
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
17 августа 2018
1376
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
16 августа 2018
376
В отличие от классического балета в «Чиполлино» важен сюжет.
16 августа 2018
533
Глава Самары Елена Лапушкина посетила с проверкой Струковский сад и 4-ю очередь...
16 августа 2018
381
Мероприятие пройдет он с 22 по 26 августа в Струковском саду.
16 августа 2018
320
В воскресенье, 19 августа, в 17:30 в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе...