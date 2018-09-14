В «Виктории» открываются платные курсы рисования

С 10 октября галерея «Виктория» будет проводить в своих стенах «Арт-среды».В мастер-классах могут принять участие все желающие с любым уровнем подготовки.Преподаватель Наталья Суботина проведет занятия по универсальным методам работы с акварелью, маркерами, маслом и другими материалами, расскажет общие принципы, которые потом можно будет применить при создании любого рисунка. В конце курса участникам вручат именной сертификат.Занятия будут проходить каждую среду в 19.00 в галерее «Виктория» на Некрасовской, 2. Чтобы записаться в группу, нужно позвонить по телефону 277 89 12.Стоимость:Разовое посещение - 650 рублей;Абонемент на месяц - 2000 рублей;Абонемент на 3 месяца - 5000 рублей.