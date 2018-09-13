В "Вавилоне" открылась выставка художника, эмигрировавшего из Самары в Израиль
В галерее «Вавилон» открылась выставка работ Вениамина Клецеля.
В 70-е годы в Куйбышеве этого художника знали все. Когда многие деятели искусства боялись отойти от канонов соцреализма, Вениамин Клецель уже поражал знатоков живописи своим неординарным почерком и яркими красками. Его картины коллекционировали. А несколько работ попали в фонды Самарского художественного музея.
В девяностые Клецель вместе с женой уехал на родину предков, в Израиль. Но он не потерял связь с городом, в котором долгое время жил. Ведь здесь остались его друзья, ученики и почитатели.
Накануне праздника Рош Ха-Шана, или еврейского Нового года, который отмечается в сентябре, в галерее «Вавилон» открылась выставка знаменитого художника. Сам Вениамин Клецель на открытии не присутствовал, но пообщался с самарцами с помощью видеомоста.
6 сентября, в первый день выставки, галерея «Вавилон» едва вместила всех пришедших на встречу с известным живописцем. Во время видеомоста с Израилем заслуженный художник России Рудольф Баранов выразил Вениамину Клецелю соболезнования в связи с кончиной в 2017 году его жены, прекрасной оперной певицы Славы Бондаренко, блиставшей на сцене Куйбышевского оперного театра. Мэтры обменялись также сведениями о своих творческих планах и достижениях. Слово взял известный самарский журналист Валерий Иванов: Клецель не раз становился героем его публикаций. Поприветствовал друга артист Иван Морозов…
Люди все подходили и подходили к микрофону. Каждому хотелось сказать теплые слова в адрес 86-летнего живописца, творческий расцвет которого пришелся на то время, когда он жил в нашем городе. И все отмечали, что его талант с тех пор стал еще более зрелым и своеобразным.
Теперь искусствоведы сравнивают его с Шагалом и Сутиным, а иногда с Пиросмани. Так же, как и грузинский мастер, Вениамин Клецель умеет в своих работах передать неповторимый дух народа. Художник стремится к обобщению. Для него главное не детали, а настроение и состояние изображаемого. По мнению Клецеля, живопись должна быть чувственной, живой и яркой. Все его герои написаны с любовью, легкой иронией и доброй усмешкой. Это касается и автопортретов, которые заняли целую стену галереи.
К еврейскому Новому году Вениамин Клецель сделал самарцам чудесный подарок - на выставке он представил нам свое видение священного города Иерусалима. Его залитые солнцем кварталы, глинобитные здания, пышные сады теперь могут увидеть и жители города на Волге.
Выставка продлится до 7 октября. 12+
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