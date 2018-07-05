В VIP-зоне Фан-феста бразильцы съели почти суточный запас пельменей

Бразильские болельщики в Самаре оценили блюда русской кухни. Особенно им понравились пельмени, заявил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов.По его словам, гастрономические предпочтения гостей различаются в зависимости от зоны. Так, на Фестивале болельщиков FIFA большим спросом пользуются бургеры, хот-доги и стритфуд. В так называемой зоне гостеприимства популярнее всего оказались расстегаи и пельмени.- Народ от них просто в восторге, особенно бразильцы и мексиканцы. У нас была компания бразильцев, которая съела практически суточный запас. Особенно им понравились пельмени с сёмгой, - рассказал Софронов.Продукцией обеспечены и труднодоступные для грузовиков участки города. А на «последней миле» есть пункты бесплатной раздачи воды для болельщиков, которые идут на стадион.