В Тюменской области в ДТП погибло четверо жителей Самарской области

По предварительным данным областного ГУ МВД России, 54 - летний водитель Лады Приоры выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Скания.В результате ДТП водитель отечественной легковушки, а также три пассажира – 32-летний мужчина, 30-летняя женщина и 11-летний ребенок - погибли на месте происшествия до прибытия медиков. Подробности ДТП выясняются.