В Тольятти завершился первый этап мирового Гран-при по ледовому спидвею
Вчера на тольяттинском специализированном спидвейном стадионе имени Анатолия Степанова завершился первый этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.
В финальных заездах мирового Гран-при по ледовому спидвею - Ice Speedway Gladiators-2017 - принимают участие 16 сильнейших гонщиков планеты. Среди них спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.
Победителем первого этапа стал Дмитрий Колтаков из Ярославля. По итогам двух гоночных дней он оставил позади действующего чемпиона мира 2016 года - Дмитрия Хомицевича из Каменск-Уральского и двух тольяттинцев - чемпиона мира 2013-2014 годов Даниила Иванова и вице-чемпиона 2011 года - Игоря Кононова. Лучший из зарубежных гонщиков - австриец Франц Цорн занял на этапе пятое место, а второй из европейцев - немец Гюнтер Бауэр – восьмое. Что любопытно, на седьмом месте оказался молодой тольяттинский гонщик, включенный в соревнования по «дикой карте» - Никита Толокнов. Кстати, восьмое место делят сразу трое спортсменов - это шведы: Стефан Свенссон, дебютант соревнований среди иностранцев Джимми Олсен и немец Гюнтер Бауэр.
На треке в Тольятти произошёл серьёзный инцидент между Дмитрием Хомицевичем и Никласом Свенссоном из Швеции. В одном из заездов на выбоине подбросило мотоцикл шведа - гонщик вылетел из седла, а Дмитрий Хомицевич, который планировал обогнать соперника, на полной скорости врезался в препятствие. К счастью, оба гонщика не получили серьёзных травм и после инцидента смогли продолжить соревнования.
Россию на всех этапах личного чемпионата мира-2017 будут представлять пять спортсменов: Даниил Иванов и Игорь Кононов (оба из Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа). Еще трое будут участвовать в качестве запасных - Никита Толокнов, Михаил Литвинов и Иван Большаков (все из Тольятти).
Итак, мировая серия Ice Speedway Gladiators-2017 стартовала на берегах Волги, открыв череду крупнейших международных состязаний по ледовому спидвею в России.
Общий зачёт десятки лидеров после первого этапа:
1.Д.Колтаков - 37 (18+19)
2.Д.Хомицевич - 36 (18+18)
3.Д.Иванов - 30 (17+13)
4-5.И.Кононов - 28 (15+13)
4-5.Д.Валеев - 28 (12+16)
6.Ф.Цорн - 23 (12+11)
7.Н.Толокнов - 19 (9+10)
8-10.С.Свенссон - 13 (6+7)
8-10.Г.Бауэр - 13 (7+6)
8-10.Д.Олсен - 13 (7+6)
Тольятти в пятый раз принимал столь престижный международный турнир. Впервые он состоялся на берегах Волги в 2010 году.
В финальных заездах мирового Гран-при по ледовому спидвею - Ice Speedway Gladiators-2017 - принимают участие 16 сильнейших гонщиков планеты. Среди них спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.
Победителем первого этапа стал Дмитрий Колтаков из Ярославля. По итогам двух гоночных дней он оставил позади действующего чемпиона мира 2016 года - Дмитрия Хомицевича из Каменск-Уральского и двух тольяттинцев - чемпиона мира 2013-2014 годов Даниила Иванова и вице-чемпиона 2011 года - Игоря Кононова. Лучший из зарубежных гонщиков - австриец Франц Цорн занял на этапе пятое место, а второй из европейцев - немец Гюнтер Бауэр – восьмое. Что любопытно, на седьмом месте оказался молодой тольяттинский гонщик, включенный в соревнования по «дикой карте» - Никита Толокнов. Кстати, восьмое место делят сразу трое спортсменов - это шведы: Стефан Свенссон, дебютант соревнований среди иностранцев Джимми Олсен и немец Гюнтер Бауэр.
На треке в Тольятти произошёл серьёзный инцидент между Дмитрием Хомицевичем и Никласом Свенссоном из Швеции. В одном из заездов на выбоине подбросило мотоцикл шведа - гонщик вылетел из седла, а Дмитрий Хомицевич, который планировал обогнать соперника, на полной скорости врезался в препятствие. К счастью, оба гонщика не получили серьёзных травм и после инцидента смогли продолжить соревнования.
Россию на всех этапах личного чемпионата мира-2017 будут представлять пять спортсменов: Даниил Иванов и Игорь Кононов (оба из Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа). Еще трое будут участвовать в качестве запасных - Никита Толокнов, Михаил Литвинов и Иван Большаков (все из Тольятти).
Итак, мировая серия Ice Speedway Gladiators-2017 стартовала на берегах Волги, открыв череду крупнейших международных состязаний по ледовому спидвею в России.
Общий зачёт десятки лидеров после первого этапа:
1.Д.Колтаков - 37 (18+19)
2.Д.Хомицевич - 36 (18+18)
3.Д.Иванов - 30 (17+13)
4-5.И.Кононов - 28 (15+13)
4-5.Д.Валеев - 28 (12+16)
6.Ф.Цорн - 23 (12+11)
7.Н.Толокнов - 19 (9+10)
8-10.С.Свенссон - 13 (6+7)
8-10.Г.Бауэр - 13 (7+6)
8-10.Д.Олсен - 13 (7+6)
Тольятти в пятый раз принимал столь престижный международный турнир. Впервые он состоялся на берегах Волги в 2010 году.
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