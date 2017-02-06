В Тольятти завершился первый этап мирового Гран-при по ледовому спидвею



Россию на всех этапах личного чемпионата мира-2017 будут представлять пять спортсменов: Даниил Иванов и Игорь Кононов (оба из Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа). Еще трое будут участвовать в качестве запасных - Никита Толокнов, Михаил Литвинов и Иван Большаков (все из Тольятти).



Итак, мировая серия Ice Speedway Gladiators-2017 стартовала на берегах Волги, открыв череду крупнейших международных состязаний по ледовому спидвею в России.



Общий зачёт десятки лидеров после первого этапа:



1.Д.Колтаков - 37 (18+19)

2.Д.Хомицевич - 36 (18+18)

3.Д.Иванов - 30 (17+13)

4-5.И.Кононов - 28 (15+13)

4-5.Д.Валеев - 28 (12+16)

6.Ф.Цорн - 23 (12+11)

7.Н.Толокнов - 19 (9+10)

8-10.С.Свенссон - 13 (6+7)

8-10.Г.Бауэр - 13 (7+6)

8-10.Д.Олсен - 13 (7+6)



Тольятти в пятый раз принимал столь престижный международный турнир. Впервые он состоялся на берегах Волги в 2010 году.

В финальных заездах мирового Гран-при по ледовому спидвею - Ice Speedway Gladiators-2017 - принимают участие 16 сильнейших гонщиков планеты. Среди них спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.Победителем первого этапа стал Дмитрий Колтаков из Ярославля. По итогам двух гоночных дней он оставил позади действующего чемпиона мира 2016 года - Дмитрия Хомицевича из Каменск-Уральского и двух тольяттинцев - чемпиона мира 2013-2014 годов Даниила Иванова и вице-чемпиона 2011 года - Игоря Кононова. Лучший из зарубежных гонщиков - австриец Франц Цорн занял на этапе пятое место, а второй из европейцев - немец Гюнтер Бауэр – восьмое. Что любопытно, на седьмом месте оказался молодой тольяттинский гонщик, включенный в соревнования по «дикой карте» - Никита Толокнов. Кстати, восьмое место делят сразу трое спортсменов - это шведы: Стефан Свенссон, дебютант соревнований среди иностранцев Джимми Олсен и немец Гюнтер Бауэр.На треке в Тольятти произошёл серьёзный инцидент между Дмитрием Хомицевичем и Никласом Свенссоном из Швеции. В одном из заездов на выбоине подбросило мотоцикл шведа - гонщик вылетел из седла, а Дмитрий Хомицевич, который планировал обогнать соперника, на полной скорости врезался в препятствие. К счастью, оба гонщика не получили серьёзных травм и после инцидента смогли продолжить соревнования.