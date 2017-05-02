В Тольятти водитель на «одиннадцатой» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

По предварительной версии, 46-летний водитель за рулем «одиннадцатой» ехал по улице 40 лет Победы. Проехав на красный сигнал светофора, мужчина сбил 41-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу. Прибывшие медики констатировали ее смерть.В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.