В Тольятти водитель микроавтобуса насмерть сбил 32-летнего мужчину

28-летний водитель пассажирского микроавтобуса Фиат Дукато (стаж - 8 лет) ехал со стороны улицы Чапаева в направлении Горького. По предварительной версии полицейских, в пути следования он сбил 32-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара пешеход отлетел вправо на остановившуюся в транспортном потоке Ладу Приору.В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых скончался в машине «скорой» по дороге в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель микроавтобуса был трезв. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.