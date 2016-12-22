В Тольятти водитель «двенадцатой» сбил подростка

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 35-летний водитель на «двенадцатой» в снегопад ехал со стороны улицы Льва Толстого в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу вместе с мамой.Ребенка с травмами доставили в больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. По данным полиции, в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.