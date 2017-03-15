В Тольятти водитель Хендэ не справился с управлением и врезался в бордюр

46-летний водитель автомобиля Хендэ I40 (водительский стаж - 18 лет) ехал со стороны улицы Тополиной в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, мужчина не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.В результате ДТП водитель, а также 31-летняя пассажирка иномарки получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП отказался пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.