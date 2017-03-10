В Тольятти в результате столкновения Хонды и Лады пострадал годовалый ребенок
ДТП произошло вчера в 11:30 на Приморском бульваре в Автозаводском районе.
34-летняя женщина за рулем Хонда Цивик (водительский стаж - 9 лет) ехала со стороны Московского проспекта в направлении улицы Революционной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, автомобилистка столкнулась с попутной Ладой Калиной. За рулем отечественного авто находился 30-летний мужчины, чей стаж вождения составляет всего один год.
В результате ДТП пассажиры Калины - 31-летняя женщина и годовалый мальчик, находившийся в детском кресле, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителям были трезвы.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
34-летняя женщина за рулем Хонда Цивик (водительский стаж - 9 лет) ехала со стороны Московского проспекта в направлении улицы Революционной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, автомобилистка столкнулась с попутной Ладой Калиной. За рулем отечественного авто находился 30-летний мужчины, чей стаж вождения составляет всего один год.
В результате ДТП пассажиры Калины - 31-летняя женщина и годовалый мальчик, находившийся в детском кресле, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителям были трезвы.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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