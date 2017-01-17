В Тольятти в аварии пострадали два человека

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29-летний водительЛады Калины» (стаж - 3 года) ехал со стороны улицы Ларина. По предварительной версии полицейских, при включении разрешающего сигнала светофора автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с еще одной «Калиной». Последней управлял 23-летний молодой человек, завершавший проезд перекрестка.В результате ДТП предполагаемый виновник аварии, а также 19-летняя пассажирка второго авто получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.