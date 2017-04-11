В Тольятти у предполагаемых фальшивомонетчиков изъяли почти 200 тысяч рублей. Видео задержания
Полицейские задержали четверых мужчин, передвигавшихся на автомашине Рено Логан. При обыске у них обнаружили и изъяли 37 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая, имеющих признаки подделок. У одного из задержанных полицейские также изъяли заряженный травматический пистолет.
По данным оперативников, мужчины сбывали фальшивые деньги в торговых точках, не оборудованных специальными приборами для установления их подлинности. Они покупали товар на незначительные суммы на продовольственных и хозяйственных рынках Центрального и Автозаводского районов Тольятти. При себе задержанные имели пакеты с продуктами - мясом, рыбой, овощами. Сотрудники органов внутренних дел установили торговые точки, где предполагаемые фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры, и нашли там еще десять пятитысячных купюр с признаками подделки.
В настоящее время все изъятые купюры и пистолет направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, возможно, причастных к совершению преступления, а также точек сбыта фальшивых купюр, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 апреля 2017
77
11 апреля 2017
461
11 апреля 2017
157
11 апреля 2017
110
11 апреля 2017 , 17:35
77
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской...
11 апреля 2017 , 16:56
82
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
11 апреля 2017 , 16:28
461
Сегодня на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового мэра города.
11 апреля 2017 , 16:01
137
Список зон в Самаре, где существует риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
11 апреля 2017 , 15:44
157
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, 11 апреля, в первом часу дня на...
11 апреля 2017 , 15:41
110
Как сообщает его художественный руководитель Денис Бокурадзе со ссылкой на департамент...
11 апреля 2017 , 15:39
124
Инцидент произошел 10 апреля на реке Уса рядом с селом Губино в Сызранском районе.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4792
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4630
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4512
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3397
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
599
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
972
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
743
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
764
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...