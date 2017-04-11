В Тольятти у предполагаемых фальшивомонетчиков изъяли почти 200 тысяч рублей. Видео задержания

По данным оперативников, мужчины сбывали фальшивые деньги в торговых точках, не оборудованных специальными приборами для установления их подлинности. Они покупали товар на незначительные суммы на продовольственных и хозяйственных рынках Центрального и Автозаводского районов Тольятти. При себе задержанные имели пакеты с продуктами - мясом, рыбой, овощами. Сотрудники органов внутренних дел установили торговые точки, где предполагаемые фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры, и нашли там еще десять пятитысячных купюр с признаками подделки.

В настоящее время все изъятые купюры и пистолет направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, возможно, причастных к совершению преступления, а также точек сбыта фальшивых купюр, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.